fbpx
الصباح السياسي

النجاعة الطاقية أولوية وطنية

منذ 8 دقائق
ÿßŸÑÿ™ÿ≠ÿØŸäÿßÿ™ ŸàÿßŸÑÿßŸÉÿ±ÿßŸáÿßÿ™. ŸÜŸÖŸà ÿßŸÇÿ™ÿµÿßÿØŸä Ÿà ÿßÿ¨ÿ™ŸÖÿßÿπŸä ÿ®Ÿàÿ™Ÿäÿ±ÿ© ŸÖÿ±ÿ™ŸÅÿπÿ© ÿ®ŸÅÿ∂ŸÑ ÿ•ŸÜÿ¨ÿßÿ≤ Ÿà ÿ•ÿπÿ∑ÿßÿ° ÿßŸÜÿ∑ŸÑÿßŸÇÿ© ÿ£Ÿàÿ±ÿßÿ¥ ŸÉÿ®ÿ±Ÿâ ŸÖŸáŸäŸÉŸÑÿ© ŸÅŸä ŸÖÿ¨ÿßŸÑ ÿßŸÑÿ®ŸÜŸäÿßÿ™ ÿßŸÑÿ™ÿ≠ÿ™Ÿäÿ© ŸàŸÜÿ¨ÿßÿ≠ ÿ®ÿ±ÿßŸÖÿ¨ ÿßŸÑÿ™ŸÜŸÖŸäÿ© ÿßŸÑÿ®ÿ¥ÿ±Ÿäÿ© ŸàÿßŸÑŸÖÿ≥ÿ™ŸÄŸÄŸÄŸÄŸÄÿØÿßŸÖÿ©. Ÿáÿ∞Ÿá ÿßŸÑÿ™ŸÜŸÖŸäÿ©ÿå ÿßŸÑÿ™Ÿä ŸÑŸÖ Ÿäÿπÿ±ŸÅ ÿßŸÑŸÖÿ∫ÿ±ÿ® ŸÖÿ´ŸäŸÑÿß ŸÑŸáÿßÿå Ÿäÿ™ÿ±ÿ™ÿ® ÿπŸÜŸáÿß ÿßŸÑÿ™ÿ≤ÿßŸäÿØ ÿßŸÑŸÇŸàŸä ŸÑŸÑÿ≠ÿßÿ¨Ÿäÿßÿ™ ŸÖŸÜ ÿßŸÑÿ∑ÿßŸÇÿ©. ŸÑÿ±ŸÅÿπ Ÿáÿ∞ÿß ÿßŸÑÿ™ÿ≠ÿØŸä ÿßŸÑŸÉÿ®Ÿäÿ± Ÿà ÿ∂ŸÖÿßŸÜ ÿ™ŸÜŸÖŸäÿ© ŸÖÿ≥ÿ§ŸàŸÑÿ©ÿå ÿ™ŸÖ ÿ•ÿπÿØÿßÿØ ŸÖÿÆÿ∑ÿ∑ ÿ¨ÿØŸäÿØ ŸÑŸÑÿ™ÿ¨ŸáŸäÿ≤ ÿπŸÑŸâ ÿ£ÿ≥ÿßÿ≥ ÿ±ÿ§Ÿäÿ© ÿ¥ÿßŸÖŸÑÿ© Ÿà ŸÖŸÜÿØŸÖÿ¨ÿ©. Ÿäÿ™ÿ∂ŸÖŸÜ Ÿáÿ∞ÿß ÿßŸÑŸÖÿÆÿ∑ÿ∑ ÿ•ŸÜÿ¥ÿßÿ° ÿ≠ÿ∏Ÿäÿ±ÿ© ŸÉŸáÿ±ÿ®ÿßÿ¶Ÿäÿ© ŸÖÿ™ŸÜŸàÿπÿ©ÿå ÿ™ÿ≠ÿ™ŸÑ ŸÅŸäŸáÿß ÿßŸÑÿ∑ÿßŸÇÿßÿ™ ÿßŸÑŸÖÿ™ÿ¨ÿØÿØÿ© ŸÖŸÉÿßŸÜÿ© ŸÖÿ±ŸÖŸàŸÇÿ©. ÿßÿ≥ÿ™ŸáÿØÿßŸÅ ŸÖÿ≤Ÿäÿ¨ ŸÉŸáÿ±ÿ®ÿßÿ¶Ÿä ÿ®ÿ≠ÿµÿ© ŸÖŸáŸÖÿ© ŸÖŸÜ ÿßŸÑÿ∑ÿßŸÇÿßÿ™ ÿßŸÑŸÖÿ™ÿ¨ÿØÿØÿ©. 42 % ŸÅŸä ÿ£ŸÅŸÇ ÿ≥ŸÜÿ© 2020 : 14% ÿ®ÿ±ŸÜÿßŸÖÿ¨ ÿßŸÑÿ∑ÿßŸÇÿ© ÿßŸÑÿ¥ŸÖÿ≥Ÿäÿ© ÿ®ŸÄ 2000 ŸÖŸäŸÉÿßŸàÿßÿ∑ÿõ 14% ÿß
إلزامية حسن التدبير على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة اعتمد المغرب إستراتيجية طاقية وطنية منذ 2009، وهي السنة التي اعتبرت فيها النجاعة الطاقية أولوية وطنية جسدتها أولى الإجراءات المتخذة في السنة ذاتها، في إطار مخطط وطني للتدابير ذات الأولوية، الذي تم اعتماده وتنفيذه فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى