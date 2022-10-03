الصباح السياسي
النجاعة الطاقية أولوية وطنية
إلزامية حسن التدبير على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة اعتمد المغرب إستراتيجية طاقية وطنية منذ 2009، وهي السنة التي اعتبرت فيها النجاعة الطاقية أولوية وطنية جسدتها أولى الإجراءات المتخذة في السنة ذاتها، في إطار مخطط وطني للتدابير ذات الأولوية، الذي تم اعتماده وتنفيذه فيأكمل القراءة »
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