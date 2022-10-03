حوادث
الحبس لرئيس جماعة بطنجة
توبع من أجل خروقات مالية وإدارية واختلالات في التسيير والتدبير وهدر المال العام حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، في ملف شائك يتابع فيه سبعة أشخاص، من بينهم الرئيس السابق لجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وحكمت على ستة منهم بعقوبات متفاوتة سالبة للحرية وتعويض مدنيأكمل القراءة »
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