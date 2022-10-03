حوادث
إيقاف جانح بالجديدة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر وإضرام النار. ونجحت عناصر الفرقة في تشخيص وتحديد مكان المعني بالأمر ليتم محاصرته ووضع اليد عليه بمحيط السوق المركزي وسط الجديدة، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظريةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا