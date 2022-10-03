fbpx
حوادث

إيقاف جانح بالجديدة

منذ 42 ثانية
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر وإضرام النار. ونجحت عناصر الفرقة في تشخيص وتحديد مكان المعني بالأمر ليتم محاصرته ووضع اليد عليه بمحيط السوق المركزي وسط الجديدة، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظريةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى