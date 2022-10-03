حوادث
4 سنوات لمتهم بالسرقة بالعنف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال الضرب والجرح بواسطة السلاح.وسبق للضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالزمامرة تقديم مسطرة تتعلق باعتراض المتهم للمشتكي والاعتداء عليه بواسطة الضرب والجرح وسرقة هاتفهأكمل القراءة »
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