حوادث
مصنع لـ”الماحيا” يسقط مبحوثا عنه
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الإقليمية للأمن بوادي زم، أخيرا، من إيقاف جانح متهم بتصنيع وترويج مسكر ماء الحياة، بالمدينة. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وكذا تحديد كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا