حوادث
النصب على متقاضين يورط مستشارا
ادعى علاقاته بقضاة للاحتيال عليهم وشكاية أحد الضحايا فضحت أنشطته الإجرامية أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أخيرا، بوضع مستشار جماعي، رهن الحراسة النظرية، وتكليف عناصر مصالح الدرك الملكي بفتح بحث قضائي مع المعني بالأمر، حول تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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