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الدرك الحربي يطيح بـ 16 عسكريا
إيداع 13 منهم الجناح العسكري بسجن العرجات بسبب ارتكابهم جرائم مخالفة التعليمات أحال الدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال.أكمل القراءة »
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