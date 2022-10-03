الأولى
قتلت شقيقتها بسبب الجنس
أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، صباح أمس (الأحد)، على الوكيل العام للملك، متهمين (ذكر وأنثى)، بالقتل العمد وعدم التبليغ عن جناية والفساد، إثر فك لغز جريمة قتل فتاة داخل شقتها بمنطقة وجه عروس. وعلمت “الصباح” أن المتهمة، المحالة على محكمة الاستئناف، هي شقيقة الضحية،أكمل القراءة »
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