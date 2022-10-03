الأولى
الجمعة الأسود في “البولفار”
انفلات أمني وحكم “البلطجية” دام ساعات لم تفتح النيابة العامة تحقيقا حول الأحداث الدموية بملعب “الراسينغ” الذي احتضن حفلا موسيقيا ل”طوطو”، الجمعة الماضي، علما أن الوقائع تشير إلى خطورتها، وكادت أن تؤدي إلى كارثة جديدة. كل المؤشرات كانت تشير إلى أن حفل “البولفار”، الجمعة الماضي، سيشهد إقبالاأكمل القراءة »
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