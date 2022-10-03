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غالي المعزول يهرب مؤتمره إلى الداخلة!

منذ 11 دقيقة
Brahim Ghali (C), newly elected Polisario secretary general and president of the self-proclaimed Sahrawi Arabic Democratic Republic, gestures during the PF's extraordinary congress on July 9, 2016 at the Sahrawi refugee camp of Dakhla, 170 kms to the southeast of the Algerian city of Tindouf, in the disputed territory of Western Sahara. Western Sahara independence movement Polisario Front elected a founding member of the group as its new leader Saturday, Algeria's APS news agency said, after its head of 40 years died in late May. Ghali, 67-years-old, -- who represented the Algeria-backed movement in Madrid then in Algiers -- is to succeed Mohamed Abdelaziz, who spent decades fighting Morocco for the independence of the territory. / AFP / Farouk Batiche (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images)
الموقع يقع بين مراكز عسكرية جزائرية حساسة وسيمنع أي تمرد على إبراهيم بقلم: الفاضل الرقيبي بعد صراع داخلي طويل، وحرب تكسير عظام، لم تنته إلا بعد أن أثبتت مجموعة 88 تفوقها على الأرض، وسيطرتها على كل منافذ القرار في الرابوني، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهةأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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