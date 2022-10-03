الأولى
غالي المعزول يهرب مؤتمره إلى الداخلة!
الموقع يقع بين مراكز عسكرية جزائرية حساسة وسيمنع أي تمرد على إبراهيم بقلم: الفاضل الرقيبي بعد صراع داخلي طويل، وحرب تكسير عظام، لم تنته إلا بعد أن أثبتت مجموعة 88 تفوقها على الأرض، وسيطرتها على كل منافذ القرار في الرابوني، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا