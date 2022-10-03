ربورتاج
300 سرير صحي جديد بالبيضاء
مجموعة “سيم” للصحة تفتتح أكبر مستشفى خاص دولي بالمغرب وسط عاصمة الاقتصاد تعززت المنظومة الصحية بالبيضاء، أول أمس (السبت)، بالافتتاح الرسمي لواحد من أكبر المستشفيات الخاصة بالمغرب باستثمار إجمالي وصل إلى 300 مليون درهم، وبسعة تتجاوز 300 سرير تضاف إلى 320 سريرا أخرى تضمها مصحات مراكش والرباطأكمل القراءة »
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