ملف الصباح
الوفيات… قرابين “الفضيحة”
فتيات وزوجات لم تتحمل أجسادهن مخاطر العملية فغادرن في صمت ليس مصرع قاصر بميدلت بعد خضوعها لعملية إجهاض، سوى نقطة في بحر مآسي الإجهاض، راحت ضحيته فتيات وقاصرات بمدن عديدة، حاولن التخلص من حمل ناتج عن علاقة غير شرعية أو اغتصاب، فقررن ركوب المغامرة درءا للفضيحة، ليقدمنأكمل القراءة »
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