حوادث
عصابة “الدوكير”… لعبة الشطرنج
تسببت في إفلاس مالكي محلات تجارية وأجبرت الشرطة على تبني خطة نوعية لتفكيكها لأزيد من شهرين، عاش مسؤولو وأفراد مصالح الأمن بالبيضاء على أعصابهم بسبب سرقات، تمت بحرفية كبيرة، استهدفت محلات تجارية ومقاهي باستعمال سيارة “دوكير”. وما زاد الضغط على الأمنيين، فشلهم في تحديد هويات المتورطين فيأكمل القراءة »
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