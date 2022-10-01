حوادث
إدانة مفتعلي الشغب الرياضي
أمر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بفاس، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع أربعة أحداث، اعتقلوا من طرف مصالح الأمن، بعد أحداث شغب أعقبت مباراة المغرب الفاسي ونظيره التطواني برسم أولى دورات المجموعة الوطنية الأولى، بمركز عبد العزيز بن إدريس لحماية الطفولة بحي مونفلوري لمدة شهرين. وفي سياق متصل، قضتأكمل القراءة »
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