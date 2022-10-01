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الفيـزازي: يجب معالجة الأسباب
قال إن الجرائم لا تُعالج بالتقنين والشرعنة وهناك جهات مخول لها الإفتاء في الأمر قال محمد الفيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، إن معالجة ظاهرة الإجهاض من حيث نتائجها وغض الطرف عن أسبابها، هو أحد مظاهر الخلل في حل هذه المعضلة، لأن هناك أسباب وعوامل ينبغي أنأكمل القراءة »
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