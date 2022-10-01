حوادث
محاولة انتحار داخل مخفر درك برشيد
استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات عددا من عناصرها، وكلفت الفصيلة القضائية للبحث والتحري في ظروف وملابسات واقعة محاولة انتحار لشخص موجود رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بالدروة (إقليم برشيد). واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مقر المركز الترابي لدرك الدروة شهد محاولةأكمل القراءة »
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