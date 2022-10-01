حوادث
“ديستي” تسقط أخطر نصاب
أحالت مصالح الشرطة القضائية المحلية بأولاد تايمة، أمس (الجمعة)، محتالا أسقط في شركه شركات وتجارا، عبر عمليات تجارية استعمل فيها شيكات بدون رصيد همت ضحايا من أكادير وتارودانت وأولاد تايمة وبنسليمان وغيرها. وعلمت “الصباح” أن المتهم اختفى عن الأنظار في الآونة الأخيرة بعد أن شعر بالخطر المحدقأكمل القراءة »
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