ملف الصباح
10سنوات لطبيب
قضت غرفة قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بمكناس بمؤاخذة الطبيب (ل.م.ع)، الاختصاصي في أمراض النساء و التوليد بالأفعال المنسوبة إليه في صك الاتهام و إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية حددت في 100مليون سنتيم والأمر بإغلاق عيادته والتشطيب عليه من لائحة هيأة الأطباء بالمغرب، والمتهمأكمل القراءة »
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