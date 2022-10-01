حوادث
تبرعات للنصب باسم إدارات عمومية
يحتالون على محسني أوربا بدعوى مساعدة الفقراء وإصلاح المدارس حصلت «الصباح» على لائحة تضم 13 مغربيا يستقرون في هولندا وبلجيكا وإسبانيا احترفوا النصب والاحتيال على المحسنين، وجمعوا ملايين الأوروات، طيلة شهور، بدعوى مساعدة الفقراء بالمغرب أو ترميم مرافق بعض الإدارات العمومية، أو مساعدة الأسر في مناسبات دينيةأكمل القراءة »
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