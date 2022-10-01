حوادث
تعنيف عون سلطة بـ “كلامونيط”
مرتفق بقلعة السراغنة لم يتقبل رفض الضحية الشهادة لصالحه فاعتدى عليه اهتز إقليم قلعة السراغنة أول أمس (الخميس)، على وقع اعتداء دموي، ضحيته عون سلطة برتبة شيخ قروي على يد مرتفق، أصابه بمفتاح يدوي»كلامونيط» ليسقطه على الأرض مضرجا في دمائه. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الواقعة جاءت نتيجةأكمل القراءة »
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