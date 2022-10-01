ملف الصباح
تعبير عن حرية المرأة
عبده دعت إلى وضع إطار قانوني له شددت بشرى عبده، مديرة جمعية “تحدي للمساواة والمواطنة” وفاعلة حقوقية ل”الصباح” على ضرورة العمل على وضع إطار قانوني يخول للمرأة الحق في الإجهاض. واعتبرت عبده أن لجوء المرأة إلى الإجهاض من أجل التخلص من حمل غير مرغوب فيه، يعتبر حقاأكمل القراءة »
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