أســــــرة
نــصــيـــحــة: استشارة
ينصح الأطباء المرضى قبل اقتناء العدسات اللاصقة الليلية، استشارة طبيب العيون، لإجراء فحص دقيق للعين، وينصحون أيضا بالقيام باختبار المتابعة بعد أسبوع واحد، ثم بعد شهر، يليه اختبار بعد ستة أشهر، ثم مرة واحدة كل عام أو عامين. ويمكن أن يسبب ارتداء عدسات لاصقة مشاكل تتراوح بينأكمل القراءة »
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