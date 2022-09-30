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أســــــرة

تصحح النظر 24 ساعة

منذ 31 ثانية
الكاركري نظاراتي حذر من البقاء بها بعد الاستيقاظ كشف يونس الكاركري، نظاراتي، أهم خصائص العدسات الليلية. وقال الكاركري في حوار مع “الصباح”، إنها تستخدم ليلا قبل النوم، وعند إزالتها صباحا، يشعر الشخص بتحسن النظر لمدة 24 ساعة، دون الحاجة إلى ارتداء النظارات الطبية. وشدد المتحدث ذاته علىأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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