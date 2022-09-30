أســــــرة
تصحح النظر 24 ساعة
الكاركري نظاراتي حذر من البقاء بها بعد الاستيقاظ كشف يونس الكاركري، نظاراتي، أهم خصائص العدسات الليلية. وقال الكاركري في حوار مع “الصباح”، إنها تستخدم ليلا قبل النوم، وعند إزالتها صباحا، يشعر الشخص بتحسن النظر لمدة 24 ساعة، دون الحاجة إلى ارتداء النظارات الطبية. وشدد المتحدث ذاته علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا