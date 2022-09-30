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مجتمع

الحق في الإجهاض يستنفر النساء

منذ 5 دقائق
وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار اغتصاب الأطفال والتخلص السري من الأجنة لا تزال الكثير من النساء، ضحايا الاغتصاب أو الحمل غير المرغوب فيه، يواجهن خطر الموت، خاصة الفئات الهشة، التي تلجأ إلى طرق تقليدية وأقل أمانا مقارنة بالفئات الميسورة، ما يهدد حياة النساء، إذ قبل أسابيع فقط توفيتأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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