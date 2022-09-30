حوادث
تعاون استخباراتي يسقط داعشيا
القوة الخاصة لـ”بسيج” أوقفته بالبيضاء والمتهم خطط لسرقة أسلحة لتنفيذ مخطط دموي أسقطت عناصر «بسيج», الذراع القضائي لـ»ديستي»، صباح أمس (الخميس)، بالبيضاء، مشتبها فيه بالتخطيط لعمليات إرهابية، كان في خطواته الأخيرة للانطلاق في التنفيذ المادي لجرائمه. وأسفر تعاون أمني أمريكي مغربي، عن كشف هوية المشتبه فيه، قبلأكمل القراءة »
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