مجتمع
إغراء الأساتذة المجتهدين بمنحة سمينة
قيمتها 1200 درهم والوزارة تعول على النظام الأساسي لطي الخلافات تعتزم وزارة التربية الوطنية الإعلان عن النظام الأساسي لموظفي القطاع في الأسابيع المقبلة، بعد جلسات مطولة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويرتقب أن يحمل هذا النظام الأساسي الجديد مفاجآت للأساتذة، كما يرتقب أن يوحد الوضعية الإدارية للموارد البشرية،أكمل القراءة »
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