الأولى
تحت الدف
رغم مرور ست سنوات على نهاية انتداب وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، لم تعلن عمالة المدينة، في حالة فريدة ومتفردة على الصعيد الوطني، عن فتح باب الترشيحات لإعادة تعيين وكلاء جدد، كما هو معمول به على الصعيد الوطني، بعد انتهاء المدة القانونية للولايتين، الأولى والثانية، ووفاةأكمل القراءة »
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