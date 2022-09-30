حوادث
تسمم 60 تلميذا بأوطاط الحاج
نقل 60 تلميذا يقطنون بالقسم الداخلي لإعدادية الفتح بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، أول أمس (الأربعاء)، إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى أحمد بن إدريس الميسوري، بعد ارتفاع درجة حرارة أجسامهم وإحساسهم بأوجاع وآلام حادة في بطونهم، مرفوقة بالإسهال والتقيؤ والعياء. وأحسوا بالأوجاع بعد مدة قصيرة من تناولهم وجبة الغذاءأكمل القراءة »
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