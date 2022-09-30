الأولى
البدراوي … فين غادي بالرجاء؟
انتدابات قياسية دون نتائج وتقسيم للجماهير واتهامات يمينا وشمالا أزيد من 15 انتدابا وتغييرات بالجملة داخل قلعة الوازيس، كانت بمثابة الشماعة التي علق عليها عزيز البدراوي طموحاته، من أجل قيادة نادي الرجاء الرياضي، فضلا عن خطاباته الشعبوية تجاه الجمهور، وكأنه “المسيح المنتظر” الذي ينتظره عشاق هذا الناديأكمل القراءة »
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