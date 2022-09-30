الأولى
مواجهات في ملف قضاة البيضاء
يسارع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، الزمن لإنهاء التحقيق التفصيلي في فضيحة ملف قضاة البيضاء، بعد أن استنطق أغلب المتابعين فيه، ليشرع في إجراء المواجهات بين المتهمين، قبل أن يختم الاستنطاق التفصيلي ويحيله على النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وهي آخر مرحلة قبل الإحالة على غرفة الجناياتأكمل القراءة »
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