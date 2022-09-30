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معزوز: أنقذنا 100 مليار من حسابات مجمدة
رئيس مجلس جهة البيضاء سطات قال إن برنامج “مسالك” شابته اختلالات قال عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة البيضاء سطات، إن عملية تنظيف وغربلة قام بها، على مدى أيام، للحسابات البنكية التابعة لجماعته الترابية، أسفرت عن إنقاذ مليار درهم (100 مليار سنتيم). وأكد معزوز، الذي كان يتحدثأكمل القراءة »
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