الأولى
الفساد يخترق “أوراش”
كشف عبد المنعم محسيني، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عن طغيان التغول السياسي في العديد من الأقاليم عن طريق برنامج «أوراش». ودعا القيادي الاتحادي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة إلى حماية المال العام، بتفعيل مقتضيات المادة 154 من مدونة المحاكم المالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى تأهيل العنصرأكمل القراءة »
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