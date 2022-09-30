الأولى
حرب صلاحيات في دواوين وزراء
تخلفهم في تعيين كتاب عامين جدد أشعل فتيل النزاعات احتدم الخلاف بين أعضاء دواوين بعض الوزراء، لأجل التحكم في سير دواليب القطاعات الإدارية الوزارية، بغض النظر عن مستواهم العلمي، وقدرتهم على اقتراح حلول لتفادي البيروقراطية، وضمان التنسيق والالتقائية في إعداد وتنفيذ البرامج الوزارية، وفق ما أكدته مصادرأكمل القراءة »
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