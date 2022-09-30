أخبار الصباح
أخبار الصباح
< رفض قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد ريحان، الرامي إلى إلغاء انتخاب جليلة مرسلي، عضوا بمجلس المستشارين، إثر اقتراع 5 أكتوبر 2021، برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية البيضاء سطات. وعللت المحكمة قرار الرفض بأن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا