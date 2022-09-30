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التامك يشهر الورقة الحمراء
عزل سبعة مسؤولين بسجني العرجات وعين برجة ضربت عاصفة قرارات تأديبية وقع عليها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أخيرا، بـ 15 موظفا ومسؤولا سجنيا من مختلف الرتب، وشملت العقوبات عزل ستة بسجني العرجات 1 و2 وواحد بالسجن المحلي عين برجة بالبيضاء. وأفادت مصادر موثوق بهاأكمل القراءة »
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