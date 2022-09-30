أســــــرة
رقــــــــم: 140 في المائة
بالنسبة إلى الكثير من الرياضيين ممن يعانون مشاكل قصر النظر، لا تكون العدسات اللاصقة العادية حلا عمليا. لذلك يلجأ كثير منهم إلى العدسات اللاصقة الليلية التي أظهر استخدامها نتائج مذهلة، سواء خلال الرؤية في الليل أو النهار. وحسب موقع “دويتشه فيلي” الألماني، فإن هذه العدسات ساعدت الكثيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا