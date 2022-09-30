حوادث
الحبس لفقيه اغتصب معاقة
المتهم بدوره من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدير كتابا قرآنيا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة معاق، وحكمت عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية اغتصاب معاقة نتج عنها افتضاض. وجاء إيقاف المعني بالأمر منأكمل القراءة »
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