حوادث
ضعف الإنارة “يشجع” الجريمة بمكناس
ساهم ضعف شبكة الإنارة العمومية بشارع فريد الأنصاري الذي يشق منطقة مرجان بمكناس، منذ يوليوز الماضي إلى في تسجيل 105 سرقات بالعنف وتحت التهديد بحي مرجان وحده، المعروف بكثافته السكانية والانتشار الكبير للطالبات والطلبة، بحكم قربه من الحي الجامعي وإقامة بيت المعرفة ومدرسة المهندسين. ويعود تنامي هذاأكمل القراءة »
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