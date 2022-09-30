حوادث
زي نسائي للفرار من الشرطة
المتهم فرد من عصابة “الدوكير” حاول التمويه على الشرطة قبل اعتقاله في كمين اضطر عنصر من عصابة “الدوكير”، التي تسببت في استنفار أمني كبير بالبيضاء، لتورط أفرادها في عمليات سرقة استهدفت محلات تجارية ومقاهي بالمدينة والضواحي، إلى ارتداء زي نسائي للتمويه على الشرطة وتفادي الاعتقال. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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