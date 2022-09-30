حوادث
تفكيك شبكة للذهب المزور
درك شيشاوة أسقط متهمين ضمنهم امرأة احتالوا على تاجر في 100 مليون أمر وكيل الملك لدى ابتدائية إمينتانوت، الاثنين الماضي، بإيداع ثلاثة متهمين ضمنهم امرأة السجن المحلي، وإحالتهم على الجلسة لمحاكمتهم من أجل النصب والمشاركة فيه. وأوقف المتهمون من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لشيشاوة، إثر أبحاثأكمل القراءة »
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