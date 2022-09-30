حوادث
قتيلة في حادث بمكناس
شهد تقاطع شارع الزرقطوني وشارع الحسن الأول بالمدينة الجديدة (حمرية)، على بعد بضعة أمتار من مستشفى محمد الخامس بمكناس مساء الاثنين الماضي، وقوع حادثة سير مفجعة بين سيارة إسعاف وشاحنة لنقل اللحوم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الحادثة خلفت مصرع امرأة ستينية كانت في اتجاه المستشفى المذكور رفقة ابنتهاأكمل القراءة »
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