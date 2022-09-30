حوادث
إدانة شرطي بفاس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، مقدم شرطة معزولا، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لأجل «اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها»، على خلفية التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن. وقضت بإدانة ميكانيكي صاحب محل بالمدينة، بالعقوبة والغرامةأكمل القراءة »
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