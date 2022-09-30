حوادث
السجن لسارق حلي وأموال
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا بعد. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد بشكاية من صاحبة منزل، أكدت فيها أنهاأكمل القراءة »
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