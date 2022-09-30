حوادث
إيقاف مروجي ممنوعات بمراكش
تمكنت فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن مراكش، بعد عملية مراقبة وتتبع، من إيقاف شخص متحوز على ظرف مغلق وبداخله لفافة من مخدر الكوكايين. وكشف مصدر مطلع لـ”الصباح”، أن مواصلة الأبحاث مكنت من رصد مزود الشخص الموقوف بالمخدرات، ليجري إيقافه أيضا، على متن سيارته بحي المسار، إذ عثرأكمل القراءة »
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