حوادث
الحبس لمالك محل لبيع السيارات
أسقطته الفرقة الوطنية بعد شكاية بالضرب والجرح وحجز عشرات الوثائق والملفات أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بارون مخدرات، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما أسقطته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوبع بجرائم الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح مع الترصد والنصب وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها وتزوير محررات عرفيةأكمل القراءة »
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