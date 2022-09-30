خاص
مكناس… لعنة الأوراش الموقوفة
الأغلبية والمعارضة تجمعان على فشل المجلس في تجاوز وضعية الشلل تجمع مكونات الأغلبية والمعارضة على حد سواء على وصف حصيلة سنة من تدبير المجلس، بالفارغة، بسبب فشل فريق جواد باحجي، رئيس المجلس، في تدبير شؤون المجلس، ووضع مخطط لتنمية المدينة، وإطلاق الأوراش، التي ينتظرها سكان المدينة.ورغم مرورأكمل القراءة »
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