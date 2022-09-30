حوادث
حموشي يتابع التحقيق في ملف “كوبالا”
ورود أسماء أفراد شرطة على لسان متورطين في تسهيل عمليات تهريب المخدرات علمت «الصباح» أن عبد اللطيف حموشي, المدير العام للأمن الوطني، يتابع عن كثب وإشراف شخصي حيثيات التحقيق في ملف البارون «كوبالا» خاصة بعد ورود أسماء عناصر للأمن الوطني، كانت تعمل بقبطانية الميناء، على لسان بعضأكمل القراءة »
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