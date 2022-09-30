مجتمع
دعوات للفلاحين للتأقلم مع المتغيرات المناخية
دعا المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة التابعة لجهة البيضاء – سطات، خلال لقاء تواصلي، نظم، أخيرا، بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة، جميع المتدخلين في هذه السلسلة الإنتاجية، إلى ضرورة التأقلم مع المتغيرات المناخية، عن طريق الاعتماد على تقنيات الإنتاج الملائمة، من بينها استعمال البذور المختارة،أكمل القراءة »
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