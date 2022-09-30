مجتمع
منع تصدير السلع من سبتة ومليلية
كشف خوان خوسيه إمبروضا، الرئيس الإقليمي للحزب الشعبي الإسباني بمليلية المحتلة، أن الاتفاق بين الرباط ومدريد يسير نحو السماح بإدخال المنتجات المغربية إلى الثغرين السليبين دون تصدير السلع نحو الناظور وتطوان انطلاقا من معبري بني أنصار وتراخال. وأوضح المسؤول الحزبي الذي ترأس الحكومة المحلية بمليلية لفترتين سابقتين،أكمل القراءة »
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