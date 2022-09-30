fbpx
الرياضة

حكام من بنين وتونس لبركان والجيش

منذ دقيقتين
الدور التمهيدي الثاني لكأس «كاف» يبدأ في تاسع أكتوبر عينت الكنفدرالية الإفريقية طاقم تحكيم من بنين وتونس لمباراتي نهضة بركان والجيش الملكي، أمام كوارا يونايتد النيجيري وأسانتي غولدن بويز الغيني على التوالي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “كاف”. وأسندت “كاف” إدارة مباراة نهضة بركان أمام الفريقأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى