الرياضة
حكام من بنين وتونس لبركان والجيش
الدور التمهيدي الثاني لكأس «كاف» يبدأ في تاسع أكتوبر عينت الكنفدرالية الإفريقية طاقم تحكيم من بنين وتونس لمباراتي نهضة بركان والجيش الملكي، أمام كوارا يونايتد النيجيري وأسانتي غولدن بويز الغيني على التوالي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “كاف”. وأسندت “كاف” إدارة مباراة نهضة بركان أمام الفريقأكمل القراءة »
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